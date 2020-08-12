أخبار مصر | بـ"الرقص".. مواطن يحتفل انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية قبل انتهائها بدقائق (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"الرقص".. مواطن يحتفل انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية قبل انتهائها بدقائق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
احتفل أحد المواطنين بثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ على طريقته الخاصة، أمام لجان مدرسة العقاد بالمطرية، وذلك قبل الإدلاء بصوته داخل صناديق الاقتراع.
وقبل غلق اللجان بنصف ساعة وإسدال الستار على انتخابات مجلس الشيوخ وبعد استمراره لمدة يومين، أدى المواطن رقصة لمدة دقائق على الحان الأغاني الوطنية.
وتحتوي مدرسة العقاد على لجنتي 450 و451 لاستقبال المواطنين للإدلاء باصواتهم داخل صناديق الاقتراع، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الامن من الجيش والشرطة وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة.
وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.