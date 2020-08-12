أخبار مصر | بـ"الرقص".. مواطن يحتفل انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية قبل انتهائها بدقائق (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"الرقص".. مواطن يحتفل انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية قبل انتهائها بدقائق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل أحد المواطنين بثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ على طريقته الخاصة، أمام لجان مدرسة العقاد بالمطرية، وذلك قبل الإدلاء بصوته داخل صناديق الاقتراع.

وقبل غلق اللجان بنصف ساعة وإسدال الستار على انتخابات مجلس الشيوخ وبعد استمراره لمدة يومين، أدى المواطن رقصة لمدة دقائق على الحان الأغاني الوطنية.

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وتحتوي مدرسة العقاد على لجنتي 450 و451 لاستقبال المواطنين للإدلاء باصواتهم داخل صناديق الاقتراع، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الامن من الجيش والشرطة وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة.

وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.