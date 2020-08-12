أخبار مصر | تصريح عاجل من السودان بشأن مسار مفاوضات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح عاجل من السودان بشأن مسار مفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، الاجتماع المشترك للجنة العليا لمفاوضات سد النهضة والفريق السوداني المفاوض، اليوم الأربعاء وتناول الاجتماع باستفاضة سير العملية التفاوضية والتطورات التي شهدتها في الأسابيع الاخيرة

وقدم الاجتماع دعمه الكامل للوفد المفاوض وأقر سلسلة من الإجراءات السياسية والدبلوماسية لتعزيز الموقف التفاوضي بما يحفظ المصالح الوطنية، ووفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وشدد رئيس الوزراء على تمسك السودان بالتوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول للسد وتشغيله والمشاريع المستقبلية باعتبار أنه لا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة‪.‬

وقال بيان صحفى صادر عن مجلس وزراء السودان إن الدكتور عبدالله حمدوك سيجري اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع الاطراف المعنية بهذا الملف وفي مقدمتها سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، لعرض موقف السودان والترحيب بما جاء في خطابه الاخير المؤكد لموقف تقرير خبراء الاتحاد الافريقي بشأن اجندة المفاوضات

Advertisements

اقرأ أيضا...

وفي سياق منفصل، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه رسالة لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية. من ناحية أخرى كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية‪.‬