أخبار مصر | السيسي يوجه رسالة لرئيس جنوب السوادن ويؤكد على قوة العلاقات الثنائية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السيسي يوجه رسالة لرئيس جنوب السوادن ويؤكد على قوة العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

من ناحية أخرى كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية‪.‬