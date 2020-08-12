أخبار مصر | الأكاديمية الوطنية للتدريب في اليوم العالمي للشباب: الشباب هم الوقود المحرك للأمم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأكاديمية الوطنية للتدريب في اليوم العالمي للشباب: الشباب هم الوقود المحرك للأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، باليوم العالمي للشباب من خلال نشر فيديو على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي الذي يضم صور لمدربيها ومتدربيها وموظفيها من الشباب، وذلك تأكيدًا على أهمية ودور الشباب في بناء المجتمع وحرص الأكاديمية على تقديم الدعم والرعاية لهم في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وإنطلاقًا من دور الأكاديمية كحاضن ومحفز فكري للشباب، تقوم بتقديم حزمة من البرامج التدريبية التي تعمل على ضخ الكفاءات الشبابية في قطاعات الدولة المختلفة التي تسهم في بناء ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير ورفع كفاءتهم وأدائهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة رؤاهم وخططهم المستقبلية، مؤمنةً بقدراتهم ومهاراتهم في دفع عجلة التقدم والتطوير للمجتمع المصري.

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الجدير بالذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل عام، حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54 أن 12 أغسطس يومًا دوليًا للشباب عملًا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، وذلك لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب، وللاحتفاء بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.