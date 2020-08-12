أخبار مصر | مشيخة المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخة سميعة بكر البناسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مشيخة المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخة سميعة بكر البناسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن العالم الإسلامى بأثرة قد فقد ركنا ركنا وقامة كبيرة فى دنيا القرآن الكريم وعلم القراءات، حيث نعت مشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد حشاد ونقابة محفظى وقراء القرآن الكريم إلى الأمة الإسلامية والعربية فى بيانهما اليوم، فضيلة الشيخة سميعة بكر البناسى (1930-2020م) التى عوضها الله تعالى بنعمة البصيرة عوضا عن نعمة البصر(مكفوفة)، تلك العابدة الزاهدة التقية النقية الورعة التى وهبت نفسها وحياتها كلها لله تعالى، ولخدمة القرآن الكريم، مما جعلها لاتتزوج، حيث فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها اليوم بعدما نطقت الشهادة(لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وقال الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء-: لقد كانت الراحلة الكريمة من أعلم حفاظ القرآن وعلم القراءات فى مصر والعالم، ويحسب لها أنها أجازت عشرات من الرجال ومن النساء، فى الإجازات الثلاث (حفص - ورش - حمزة)، وكان يفد ويأتى إليها طلاب العلم من الرجال والنساء والحفظة من داخل مصر وخارجها ومن الدول العربية والأسيوية والأوروبية ليتعلموا على يديها وينالوا من علمها.

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أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن القريم بجمهورية مصر العربية، أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء- قرر فتح باب الترشح لمقعد نقيب القراء ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة بمقر النقابة شارع ممتاز بالسيدة زينب بالقاهرة بدءا من يوم الخميس الموافق 20/8/2020م (من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا)، على أن يغلق باب التقديم يوم السبت الموافق 29/8/2020م.

وأضاف الساعاتى: كان مجلس الإدارة قد وافق بالاجماع فى جلسة السبت الموافق 18/7/2020م الماضى، على أن تعقد الجمعية العمومية وتجرى عملية الانتخابات لإختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة بإشراف من وزارات العدل والداخلية والأوقاف، من الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 1792020م وحتى الساعة الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 19/9/2020م من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة تساوى عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 2692020م..