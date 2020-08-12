شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو «الشيوخ» بمرسى مطروح: لا أحد فوق «الأربعين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مشهد يبدو أنه جاء بمحض الصدفة في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح إذ أنه بمجرد انتهاء مراحل التنازلات والدعوة في انتخابات الشيوخ بمطروح وتم ثبوت عدد الأفراد المرشحين المقعد الشيوخ الفردى المحافظة مطروح وجد أنهم ٤ مرشحين فقط كلهم من الشباب- كما يظهر في الصورة.

ويبدو فقط من الصورة أن أكبرهم سنًا هو رزق علوانى، مرشح مستقبل وطن على المقعد الفردى، يليه صابر رفاد، مرشح حزب النور على نفس المقعد، يليه محمد رحوة عبدالواحد، يليه فتحى رزق أبوافى، وجميعهم تقريبًا لم يتخطوا العقد الرابع من العمر.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements