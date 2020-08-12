شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتفقد 23 لجنة بقرى زفتى والمحلة وطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال تفقده لجان انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني من إجرائها، الأربعاء، بوعي أهالي الغربية لمشاركتهم الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإدراكهم بأهمية الإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، مساء الأربعاء، ٢٣ لجنة انتخابية بقرى ومدن السنطة وزفتى والمحلة وطنطا، حيث اطمأن على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير كافة الإمكانيات للناخبين والتيسير عليهم وخاصة كبار السن وأصحاب الهمم، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير وارتداء الكمامات .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements