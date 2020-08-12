شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ناخب أثناء الإدلاء بصوته في «الشيوخ» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي أحد الناخبين داخل لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمركز السنطة محافظة الغربية، مساء الأربعاء، إثر إصابته بغيبوبة سكر أثناء تواجده في اللجنة للإدلاء بصوته، وتم نقله لمستشفى السنطة في محاولة لإسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تافصيل الواقعة، وأمر بسرعة استخراج تصاريح الدفن، وتسليم الجثمان لذويه.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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