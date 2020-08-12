شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز الأصوات بـ803 لجان فرعية بمحافظة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت منذ قليل، أعمال فرز أصوات الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل ٨٠٤ لجنة فرعية بمحافظة الغربيه ، موزعين على مراكز المحافظة الثمانيه طنطا بسيون قطور كفر الزيات زفتى سمنود السنطة المحلة وذلك بعد إغلاق لجان الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ.

يشار إلى أن محافظة الغربية ، تبلغ الكتلة التصويتية فيها نحو٣ مليون ٣٠٠ الف و571 ناخب وناخبة مقيدين بالجداول الانتخابية، وموزعين على ٨٠٤ لجنة فرعية و٦٠٤ لجان عامة، بمراكز المحافظة وشارك فى الانتخابات نحو ٨٠٤ قاض باللجان الفرعية، بالإضافة إلى ١٨ مستشارين باللجنة العامة و٩ مستشارين حفظ و٤٠قاض ومستشار احتياطى

وبدأت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في فرز أصوات الناخبين لإعلان أسماء الفائزين وإرسال النتيجة إلى اللجان العامة تمهيدا لتجميعها وإعلانها لاحقا بشكل رسمي.

وأغلقت 14 ألف و92 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية أبوابها في تمام التاسعة مساء الثلاثاء بعد إقبال جيد من قبل الناخبين.

وبلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات نحو 63 مليونا أدلى عدد منهم بصوته من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار يومى الاثنين والثلاثاء بإشراف 18 ألف قاض أساسى واحتياطى يعاونهم 120 ألف موظف.

وتنافس في هذه الانتخابات 787 مرشحا بالنظام الفردي للفوز بـ 100 مقعد في 27 محافظة.

Advertisements