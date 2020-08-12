شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية برئاسة المستشار مجدي مصطفى رئيس اللجنة غلق باب التصويت باللجان الفرعية بمراكز القليوبية والتى يبلغ عددها 689 لجنة فرعية، موزعة على 532 مركزا انتخابيا في التاسعة مساء اليوم بعد انتهاء الوقت المحدد للانتخابات من قبل الهيئة العليا للانتخابات يومي أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء حتى التاسعة مساءا

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن عملية التصويت على مدار اليومين تمت في سيولة تامة وسط إقبال متوسط من الناخبين على مدار اليومين، متقدما بالشكر لقوات التأمين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجهد الذي تم بذله خلال العملية الانتخابية