شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشيد بدور المرأة الفعال في المشاركة السياسية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع غروب شمس ثانى ايام الانتخابات لمجلس الشيوخ، شهدت لجان مدينة الخصوص بالقليوبية إقبالا شديدا من قبل السيدات للإدلاء بأصواتهن.

وواصل عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظة للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وشملت الجولة لجان في مدن شبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر وطوخ.

وأشاد المحافظ بزحام السيدات أمام لجان الخصوص وأشاد بدورهن في المشاركة السياسية الفعالة.

وتابع المحافظ إجراءات استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، كما تابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية