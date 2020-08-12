شكرا لقرائتكم خبر عن الإقبال على التصويت يزداد فى الساعات الأخيرة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
مع اقتراب نهاية المشهد الانتخابى لمجلس الشيوخ في مطروح، ازدادت أعداد الناخبين أمام المقار الانتخابية بشكل مؤقت على غير المعتاد فى نهار اليوم والأمس.
وشوهدت سيارات ميكروباص تحمل العديد من الناخبين لتنقلهم إلى مقار لجانهم الانتخابية الموسوعة في مطروح على نحو ١٤٢ لجنة فرعية و١٣٨ مركزا انتخابيا.
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