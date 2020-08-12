شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ داخل لجنته الانتخابية بكلية الطفولة المبكرة بشارع التحرير بالدقي. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ودعا الوزير جموع المواطنين للمشاركة والحرص على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات واختيار من يمثلهم داخل مجلس الشيوخ. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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