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شكرا لقرائتكم خبر عن القمص رويس مرقص يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى القمص رويس مرقص الوكيل البابوى السابق في الإسكندرية وراعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس في غبريال بصوته الأربعاء في انتخابات مجلس الشيوخ التي تعقد لأول مرة بعد استحداث المجلس كغرفة نيابية ثانية.
وعقب التصويت في لجنة مدرسة فليمنج الابتدائية قال القمص رويس، أن مجلس الشيوخ يثري الحياة النيابية في مصر إذ يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان إلى جانب مجلس النواب.
ودعا الوكيل البابوى السابق جموع المصريين للتصويت في الانتخابات، مؤكدًا أن المجلس يلعب دورًا هامًا جدًا في تنمية الديمقراطية التي نتوق لها جميعًا.
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