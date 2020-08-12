شكرا لقرائتكم خبر عن أول «الثانوية الأزهرية»: «كورونا» منحني فرصة أكبر للمذاكرة.. ورفهت عن نفسي بلعب كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطالب علاء رجب حامد صُبح، الحائز على المركز الأول مكرر على القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، ابن قرية ديروط بمركز المحمودية في محافظة البحيرة، إنه كان يذاكر دروسه يوميًا، ولا ينام قبل الانتهاء من مذاكرة جميع دروسه، مضيفا أن أزمة «كورونا» منحته فرصة أكبر للمذاكرة.

وأضاف «صبح» أنه اختار دراسة الطب البشري، متمنياً أن يستمر في تفوقه حتي يصبح عالماً في مجال الطب، وأن مثله الأعلي هو العالم المسلم جابر بن حيان، قائلاً: «أتمنى أن أصل لعلمه في مجال الطب».

وشكر «صبح» والده ووالدته لدعمهما له في جميع مراحل دراسته، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الضغط على أبنائهم، كما وجه الشكر لمدرسيه على ما قدموه من دعم طوال فترة دراسته.

وأوضح أنه كان يقوم بالترفيه عن نفسه بالخروج للتنزه مع أصدقائه ولعب كرة القدم، مشيرا إلى أنه «أهلاوي» ويشجع النادى الأهلي.

من جانبه، قال والد علاء إنه يعمل سائقًا وأنه ربى ابنه وشقيقه الآخر الطالب بالصف الأولى الثانوى على الأخلاق وأن نجله كان متفوقًا طوال دراسته.

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