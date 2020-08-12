شكرا لقرائتكم خبر عن «عم نبوت»: العكاز لم يمنعني عن التصويت في انتخابات «الشيوخ» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ عم «نبوت عبدالباقي» الجميع بالتوجه إلى مقر لجنته الانتخابية رقم 332 بقرية التمساحية التابعة لمركز القوصية بأسيوط، للإدلاء بصوته الانتخابي في مجلس الشيوخ مستندًا على عكازه.

وقال عم «عبدالباقي» إن العكاز لم يمنعني من عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ فهذا حقي الدستوري وكفله لي القانون وأناشد الجميع بالنزول والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

في نفس الوقت قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بجميع أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

و أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم «2135603- 088» الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858- 088» أو رسائل الواتس«01000623873».

Advertisements