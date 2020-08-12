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شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير أمام لجنة المغتربين بدمنهور (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية بالبحيرة، الأربعاء، طوابير من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بدمنهور أمام لجنة المغتربين والتى تم السماح لأبناء المراكز الأخرى بالمحافظة بالإدلاء بأصواتهم.
وتصل الكتلة التصويتية في البحيرة إلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبًا وناخبة من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، موزعة على عدد 18 لجنةعامة، وعدد المراكز الانتخابية 711 مركزًا انتخابيًا، و923 لجنة فرعية.
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