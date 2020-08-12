شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور يدلى بصوته أمام لجنة المغتربين بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، الأربعاء، بصوته الانتخابى أمام لجنة المغتربين في مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، وحضر رئيس الجامعة إلى اللجنة مع وفد من الجامعة يضم أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وعمال بالجامعة.

وتصل الكتلة التصويتية في البحيرة إلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبًا وناخبة من اجمالی عدد الناخبین علی مستوى الجمهورية، موزعة على عدد 18 لجنةعامة، وعدد المراكز الانتخابية 711 مركزًا انتخابيًا، و923 لجنة فرعية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

رئيس جامعة دمنهور يدلى بصوته فى لجنة المغتربين فى البحيرة

رئيس جامعة دمنهور يدلى بصوته فى لجنة المغتربين فى البحيرة

رئيس جامعة دمنهور يدلى بصوته فى لجنة المغتربين فى البحيرة

رئيس جامعة دمنهور يدلى بصوته فى لجنة المغتربين فى البحيرة

رئيس جامعة دمنهور يدلى بصوته فى لجنة المغتربين فى البحيرة

رئيس جامعة دمنهور يدلى بصوته فى لجنة المغتربين فى البحيرة