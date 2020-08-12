شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الثقافي ينعى الفنان سناء شافع: تخرجت على يديه أجيال عديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنان الكبير الدكتور سناء شافع، الذي رحل عن عالمنا الأربعاء، عن عمر يناهز 77 عامًا.

وقال جلال، إنه يفتخر لكونه أحد تلاميذ الفنان الدكتور سناء شافع، الذين درسوا وتعلموا منه الكثير، وقد تخرجت على يديه أجيال عديدة من الفنانين، استطاعوا أن يصلوا إلى النجومية اليوم، وقد ترك لنا تراثا فنيا في مختلف مجالات الفن، في المسرح والتليفزيون والإذاعة والسينما، رحم الله الفنان سناء شافع وألهم أهله وأصدقائه ومحبينه الصبر والسلوان.

الفنان الكبير «سناء شافع» هو مخرج مسرحي وممثل وأستاذ أكاديمي، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسا به وأصبح عميدا للمعهد، وشارك في رمضان الماضي بمسلسل «ليالينا 80» إخراج أحمد صالح، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل «القمر آخر الدنيا» إخراج تامر حمزة.