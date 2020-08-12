شكرا لقرائتكم خبر عن وجه بحرى: السيدات وكبار السن الأكثر مشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان القرى فى محافظات الوجه البحرى إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على التصويت، وحرصت السيدات على التواجد بكثافة أمام اللجان، كما شارك كبار السن فى التصويت بكثافة.

وفى الدقهلية، انتشرت طوابير الناخبين أمام اللجان فى قرى ومدن «ميت عنتر، والسمارة، وأويش الحجر، والجمالية، وميت فارس، وميت غمر والسلام بتمى الأمديد».

وتلقت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بلاغات بتأخر فتح 44 لجنة ببلقاس والمنزلة والمطرية وميت غمر والسنبلاوين وتمى الأمديد.

وفى القليوبية، شهدت لجان التصويت إقبالًا كثيفًا فى القرى التى ينتمى إليها مرشحون، خاصة من الناخبات، وترأس المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة. وشهدت قرى أجهور الكبرى، وزاوية بلتان، وكفر منصور تواجدًا مكثفًا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم والخروج لدعم مرشحيهم لليوم الثانى على التوالى.

وفى الغربية، توافد عشرات الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، وشهدت قرى المرشحين إقبالا كبيرًا، وتفقد المحافظ الدكتور طارق رحمى، لجنة مدرسة عيسوى فايد المشتركة بقرية صا لحجر التابعة لمركز بسيون.

وشهدت لجان المنوفية إقبالًا متوسطًا، وانتظم فتح جميع اللجان فى المواعيد المحددة، وشهدت القرى إقبالًا على التصويت من الناخبين عن المدن وجاءت السيدات وكبار السن فى مقدمة الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفى الشرقية، شهدت اللجان العامة والفرعية إقبالا متوسطا من الناخبين، وحرص كبار السن والسيدات وذوى الهمم على التصويت، وترأس المحافظ الدكتور ممدوح غراب، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير الانتخابات، وأكد أنه تم فتح جميع اللجان فى مواعيدها المحددة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ماعدا لجنة واحدة بمركز أولاد صقر.

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وأوضح المحافظ أنه تم التيسير على الناخبين، خاصة ذوى الهمم وكبار السن، حيث تزويد اللجان بكراسى متحركة لتمكينهم من المشاركة والدخول للجان الانتخابات.