شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر ينظم حملة تطهير على لجان التصويت بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الهلال الأحمر بالدقهلية، الأربعاء، حملة تطهير على لجان التصويت ومحيطها بنطاق مدينة المنصورة.

انتشرت فرق الهلال الأحمر على عدد من اللجان وقامت برش اللجان بالمطهرات، كما طهرت أيدى جميع المشاركين في العملية الانتخابية من بداية التأمين امام اللجان وحتى داخل اللجان من القضاة والمشرفين، بالإضافة لقياس درجات الحرارة لهم وتوزيع الكمامات والكحول عليهم.

ولاقت الحملة إشادة من القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية ورحبوا بفرق التطهير وتم السماح لهم بدخول اللجان وتطهير الصناديق وأماكن التصويت .

كما تم توعية الناخبين على الالتزام بالتباعد أثناء الدخول للجان وعدم التزاحم أمامها .

الهلال الأحمر يجرى عمليات تطهير للمشاركين فى الإنتخابات بالدقهلية

الهلال الأحمر يجرى عمليات تطهير للمشاركين فى الإنتخابات بالدقهلية

الهلال الأحمر يجرى عمليات تطهير للمشاركين فى الإنتخابات بالدقهلية

الهلال الأحمر يجرى عمليات تطهير للمشاركين فى الإنتخابات بالدقهلية

الهلال الأحمر يجرى عمليات تطهير للمشاركين فى الإنتخابات بالدقهلية

الهلال الأحمر يجرى عمليات تطهير للمشاركين فى الإنتخابات بالدقهلية

الهلال الأحمر يجرى عمليات تطهير للمشاركين فى الإنتخابات بالدقهلية

الهلال الأحمر يجرى عمليات تطهير للمشاركين فى الإنتخابات بالدقهلية

الهلال الأحمر يجرى عمليات تطهير للمشاركين فى الإنتخابات بالدقهلية