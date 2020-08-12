شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدولة للإعلام تطلق منصة «سفراء الإعلام الحديث» لتعزيز الهوية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدولة للإعلام عن إطلاق منصة «سفراء الإعلام الحديث» بالتزامن مع يوم الشباب العالمي، بهدف تعزيز الهوية المصرية.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام- في مقطع فيديو بثته الوزارة اليوم /الأربعاء/- إن المنصة تخاطب الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة، ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وأوضح هيكل، أن هذه المبادرة تنطلق في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، لدعم صورة مصر في الإعلام الحديث في شتى المجالات، من خلال دمج المؤثرين من الشباب في تطوير منظومة التواصل والإعلام الحديث وجمع التوصيات التي يقدمها الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الدولة للإعلام، إضافة إلى تقليص الفجوة بين الإعلام الحديث والإعلام التقليدي من خلال خلق رؤية إعلامية متكاملة.

في سياق متصل، أفادت الوزارة- في بيان- بأن باب التقديم للمشاركة في هذه المنصة يبدأ من اليوم وحتى نهاية شهر أغسطس الجاري، ويتم التسجيل عبر الرابط shorturl.at/kGTX0، ولمعرفة المزيد من الاستفسارات يمكن التواصل على البريد الإلكتروني [email protected]