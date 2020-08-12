شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صور للمركز الطبى المصرى الجديد فى جنوب السودان بعد افتتاحه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، برفقة عدد من المسئولين في دولة جنوب السودان، المركز الطبي المصري الجديد بالعاصمة جوبا، وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين في شعب جنوب السودان الشقيق.

وبحثت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مع نظيرتها في دولة جنوب السودان اليزابيث أشواى، خلال زيارة الوفد المصري إلى جوبا، تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان في المجال الطبي.

وتعهدت وزيرة الصحة، خلال المباحثات التي عقدت في جوبا بتقديم المزيد من الدعم الطبي لجنوب السودان خاصة في مجال مكافحة فيروس سي وفيروس بي وجائحة كورونا.

Advertisements

وقامت وزيرة الصحة ونظيرتها في جنوب السودان بجولة تفقدية فى عدد من المراكز الطبية بالعاصمة جوبا، بما فى ذلك مركز الكلى المصري ومستشفى جوبا التعليمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتقديم كافة سبل الدعم الطبى اللازم لدولة جنوب السودان.