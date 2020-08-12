رئيس جهاز المخابرات يعقد اجتماعاً موسعاً بجوبا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل اجتماعاً موسعاً مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية للوقوف على الترتيبات النهائية للعملية السلمية بين الفصائل المسلحة ودولة السودان الشقيقة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوفد رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل إلى دولة جنوب السودان فى زيارة هامة التقي خلالها مع الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار وعدد من المسئولين في جوبا.

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