شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم حول ملء سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، الاجتماع المشترك للجنة العليا لمفاوضات سد النهضة والفريق السوداني المفاوض، وتداول الاجتماع باستفاضة سير العملية التفاوضية والتطورات التي شهدتها في الأسابيع الاخيرة، ووفقا لوكالة الأنباء السودانية قدم الاجتماع دعمه الكامل للوفد المفاوض واقر سلسلة من الإجراءات السياسية و الدبلوماسية لتعزيز الموقف التفاوضي بما يحفظ المصالح الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء على تمسك السودان بالتوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول للسد وتشغيله والمشاريع المستقبلية، باعتبار أنه لا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة.

وقال بيان صحفى صادر عن مجلس وزراء السودان، إن الدكتور عبدالله حمدوك سيجري اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع الاطراف المعنية بهذا الملف وفي مقدمتها سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، لعرض موقف السودان والترحيب بما جاء في خطابه الأخير المؤكد لموقف تقرير خبراء الاتحاد الافريقي بشأن اجندة المفاوضات.