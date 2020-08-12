شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليونانى: سنرد على أى استفزاز فى شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان سترد على أى استفزاز فى شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق طالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بتحكيم العقل فى الخلاف فى شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، وفى وقت سابق أعلنت المفوضية الأوروبية تضامنها مع اليونان وقبرض، ضد استفزازات تركيا فى شرق المتوسط، مشيرة إلى ضرورة الحوار لأن الوضع فى شرق البحر المتوسط أصبح مقلق للغاية. وقال بيتر ستانو، ممثل المفوضية: إن الاتحاد الأوروبى يقف فى تضامن كامل مع اليونان وقبرص ولا شك في ذلك، مضيفاً: "التطورات أظهرت أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للحد من التوتر وعكس المناخ المتصاعد السلبي والمؤسف للغاية".

وختم بالقول "ما يجب القيام به هو التعهد بأن كل هذه القضايا المفتوحة سيتم حلها على غرار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي والالتزام الإيجابي".

طلب وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، كما اتصل رئيس الوزراء برئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو وأبلغها بالتطورات في شرق المتوسط.