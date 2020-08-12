شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر تضرب غرب دمياط دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية ، هزة أرضية خفيفة جنوب غرب دمياط قوتها 3.3 على مقياس ريختر وتبعد عن مدينة فارسكور 3 كم وعلى عمق 29 كيلو ، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع إصابات أو خسائر .

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.