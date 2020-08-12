الخليج 365: السيدات والشباب يتصدرون طوابير انتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل آخر أيام انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالداخل، وتصدر الشباب والسيدات المشهد الانتخابي، إضافة إلى أداء المستشار عمر مصطفى شوضه رئيس محكمة النقض اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد سامح شكرى وزير الخارجية حرص مصر على مصالح الشعب اللبناني. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. احتفالات ومهرجانات أمام اللجان ورجال الأمن فى مشاهد إنسانية.. السيدات والشباب يتصدرون طوابير انتخابات "الشيوخ ".. الشباب فى أول صفوف الناخبين بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وبحرى وسيناء.. سيدات الصعيد يتصدرن المشهد فى ثانى أيام الانتخابات.. و"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الجولة الأولى 19 أغسطس السيسى يشهد حلف عمر مصطفى شوضه اليمين رئيساً لمحكمة النقض.. الرئيس يشيد بالتاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ.. السيسى فى اليوم العالمى: الشباب هم القوة الحقيقية للوطن فى معركته المقدسة للبقاء والبناء.. والدولة عازمة على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم السيسى يشهد حلف عمر مصطفى شوضه اليمين رئيساً لمحكمة النقض.. الرئيس يشيد بالتاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ.. السيسى فى اليوم العالمى: الشباب هم القوة الحقيقية للوطن فى معركته المقدسة للبقاء والبناء.. والدولة عازمة على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم Advertisements شكرى يودع لبنان.. والدفعة الرابعة من المساعدات المصرية تصل بيروت.. وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على مصالح الشعب اللبناني 35 عربة قطار روسية فى الطريق إلى مصر.. شحن الدفعة الجديدة عبر سفينتين تصلان ميناء الإسكندرية قبل نهاية أغسطس 35 عربة قطار روسية فى الطريق إلى مصر.. شحن الدفعة الجديدة عبر سفينتين تصلان ميناء الإسكندرية قبل نهاية أغسطس وزير التعليم العالى: ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية.. مدبولى: تكليف رئاسى بسرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمى 10 نصائح من "التموين" للمواطنين خلال الأوكازيون.. ارتفاع عدد المحلات التجارية المشاركة فى عروض الموسم الصيفى لـ 1887.. إجراءات رقابية مشددة لتجنب محاولات التلاعب والغش.. وإصدار نشرات لتوعية المستهلكين 10 نصائح من "التموين" للمواطنين خلال الأوكازيون.. ارتفاع عدد المحلات التجارية المشاركة فى عروض الموسم الصيفى لـ 1887.. إجراءات رقابية مشددة لتجنب محاولات التلاعب والغش.. وإصدار نشرات لتوعية المستهلكين



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