شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز المخابرات ووزيرة الصحة ومسئولين بجنوب السودان يفتتحون المركز الطبى المصرى بجوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد برفقة عدد من المسئولين في دولة جنوب السودان المركز الطبي المصري الجديد بالعاصمة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين في شعب جنوب السودان الشقيق.

وقد بحثت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مع نظيرتها في دولة جنوب السودان اليزابيث أشواى، خلال زيارة الوفد المصري إلى جوبا، تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان في المجال الطبي.

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وتعهدت وزيرة الصحة، خلال المباحثات التي عقدت في جوبا، بتقديم المزيد من الدعم الطبي لجنوب السودان خاصة في مجال مكافحة فيروس سي وفيروس بي وجائحة كورونا.

وقامت وزيرة الصحة ونظيرتها في جنوب السودان بجولة تفقدية فى عدد من المراكز الطبية بالعاصمة جوبا، بما فى ذلك مركز الكلى المصري ومستشفى جوبا التعليمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتقديم كافة سبل الدعم الطبى اللازم لدولة جنوب السودان.