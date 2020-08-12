شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه رسالة لرئيس جنوب السودان بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية. من ناحية أخرى كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية. Advertisements ووجه الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين تعظم الاستفادة من موارد الدولة وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث.

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