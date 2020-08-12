رسالة من السيسى إلى سلفاكير نقلها رئيس المخابرات تؤكد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان أكد خلالها على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين. نقل الرسالة رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل الذي توجه اليوم على رأس وفد مصري إلى دولة جنوب السودان موفدا من الرئيس السيسي في زيارة التقي خلالها الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار وعدد من المسئولين في جوبا.

اجتماع الوزير عباس كامل وسلفاكير رئيس جنوب السودان

رئيس المخابرات فى جنوب السودان

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