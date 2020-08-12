شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبى اللازم لجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس السيسى وزيرة الصحة بتقديم كافة سبل الدعم الطبى اللازم لجنوب السودان. والتقت وزيرة الصحة بنظيرتها بجنوب السودان للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون الثنائى بالمجال الطبي. وتعهدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بتقديم المزيد من الدعم الطبي لجنوب السودان بالأخص في فيروسات بي وسي وكورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها. وتفقدت وزيرة الصحة ونظيرتها بجنوب السودان المراكز الطبية بمدينة جوبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبى اللازم لجنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.