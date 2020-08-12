رئيس المخابرات العامة يعقد اجتماعا موسعا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رئيس المخابرات العامة، الوزير عباس كامل، اجتماعا موسعا مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، وتضمنت مباحثات رئيس المخابرات العامة لقاء مطولا مع الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار وعدد من المسئولين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسالة لرئيس جنوب السودان بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية.



اجتماع الوزير عباس كامل وسلفاكير رئيس جنوب السودان

رئيس المخابرات فى جنوب السودان

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