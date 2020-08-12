الأولى على الثانوية الأزهرية أدبى: حلم حياتى الالتحاق بكلية سياسة واقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الطالبة أمانى عاطف عبد الرؤف الشعراوى، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول أدبى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، مشيرة إلى أنها تلقت خبر نجاحها من إحدى صديقاتها.
وأضافت أمانى عاطف عبد الرؤف الشعراوى الحاصلة على المركز الأول أدبى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية: كنت أذاكر 10 ساعات يوميا وتوقعت حصولى على مركز ضمن أوائل الجمهورية، ولكننى لم أتوقع أن أكون الأول على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أمانى عاطف عبد الرؤف: حلمي الالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة الأزهر فرع القاهرة .
واستكملت الحاصلة على المركز الأول أدبى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية: الفضل يرجع لله أولا ثم والدى ووالدتى، لأنهم وفرو لى كل سبل النجاح والتفوق"، مشيرة إلى أن والدها يعمل مديرا بإحدى فروع المحلات بالقاهرة ووالدتها ربة منزل .
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