الأولى على الثانوية الأزهرية أدبى: حلم حياتى الالتحاق بكلية سياسة واقتصاد

وأضافت أمانى عاطف عبد الرؤف الشعراوى الحاصلة على المركز الأول أدبى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية: كنت أذاكر 10 ساعات يوميا وتوقعت حصولى على مركز ضمن أوائل الجمهورية، ولكننى لم أتوقع أن أكون الأول على مستوى الجمهورية.

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وأوضحت أمانى عاطف عبد الرؤف: حلمي الالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة الأزهر فرع القاهرة .

واستكملت الحاصلة على المركز الأول أدبى على مستوى الجمهورية فى الثانوية الأزهرية: الفضل يرجع لله أولا ثم والدى ووالدتى، لأنهم وفرو لى كل سبل النجاح والتفوق"، مشيرة إلى أن والدها يعمل مديرا بإحدى فروع المحلات بالقاهرة ووالدتها ربة منزل .