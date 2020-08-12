أخبار مصر.. الوطنية للانتخابات: هنطبق عقوبة التخلف عن التصويت والجريمة لا تسقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضى المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات، وإعلان شيخ الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، ووفاة الفنان الكبير سناء شافع.. وغيرها من الأخبار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

رئيس الوطنية للانتخابات: هنطبق عقوبة التخلف عن التصويت والجريمة لا تسقط

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضى المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

السيسي يشهد حلف عبد الله مصطفى شوضه اليمين رئيسا لمحكمة النقض

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم أداء حلف اليمين للقاضى عبد الله عمر مصطفى شوضه رئيسًا لمحكمة النقض.

مصر تواصل فتح الجسر الجوى لإرسال مساعدات للبنان بتوجيهات من السيسى

استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة وتقديمها إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية، لتجاوز آثار انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى مطار بيروت الدولى طائرة النقل العسكرية الرابعة، والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية و المواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

15 مشهدا باليوم الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ.. السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد.. مراقبون دوليون يتفقدون 5 لجان بالإسماعيلية.. إجراءات حترازية مشددة وتوزيع كمامات على الناخبين.. وارتفاع الإقبال بالساعات الأولى

مشاهد كثيرة ومتميزة شهدتها انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظات مصر في يومها الثاني، تنوعت هذه المشاهد ما بين تصدر السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي، إلى جانب انتظام عملية التصويت وانتشار الطوابير أمام اللجان الانتخابية، إلى جانب استمرار أعمال متابعة المنظمات الدولية للعملية الانتخابية والإشادة بها، حيث يرصد ”الخليج 365” هذا المشاهد والتى جاءت على النحو التالى:

شيخ الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ويؤكد: "اجعلوا من التفوق هدفا"

أعلن فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسماء الأوائل فى الثانوية الأزهرية 2020 من كل شعبة، مقدما لهم التهنئة على تفوقهم، كما يجرى بعد قليل شيخ الأزهر اتصالا هاتفيا بالمتفوقين لتهنئتهم على نجاحهم بالثانوية.

الحكومة: الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لمن يتعدى على موظف أو رجال الضبط

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

اليوم العالمى للشباب.. السيسى يوجه التحية لشباب مصر الواعد المتحمس.. ويصفه بـ"القوة الحقيقية للوطن في معركته المقدسة للبقاء والبناء".. ويؤكد: الدولة المصرية عازمة على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو المستقبل

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وكتب الرئيس علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل.

"الداخلية" عين تحرس الانتخابات وأخرى تكافح الجريمة.. ضبط 195 قطعة سلاح و337 هارب من الجنايات.. قوات الأمن تطيح بتعديات على أملاك الدولة والزراعات.. وتضبط 13 قضية سرقة كهرباء و1147 واقعة غش غذائى

بالرغم من نجاح الداخلية في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي تابع أجواء التأمين بصفة لحظية، إلا أن ذلك لم يشغل الشرطة عن أداء دورها في ملاحقة الجريمة ومطاردة المجرمين، وبالتوازي مع تأمين اللجان الانتخابية، نجحت وزارة الداخلية في تحقيق ضربات أمنية قوية، حيث وجه قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية حملات أمنية كبيرة، استهدفت كافة صور الخروج عن القانون.

5 قتلى و8 مصابين حصيلة مشاجرة أبناء العمومة بالعجميين فى الفيوم

ارتفعت أعداد القتلى فى المعركة التى نشبت فى ساعة مكبرة من صباح اليوم الأربعاء بين أبناء العمومة بقرية العجميين بمحافظة الفيوم إلى 5 قتلى و8 مصابين.

أول لقاح لكورونا يثير القلق.. روسيا ترفض الاتهامات بالتسرع وتعلن إنتاج 5 ملايين جرعة فى سبتمبر.. التكنولوجيا المطورة للقاح تستخدم فى الصين وبريطانيا.. ومسئول أمريكى: لدينا لقاحان متقدمان فى التجارب عن الروسى

تحولت أنظار العالم أجمع نحو موسكو منذ ليلة أمس فور إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تسجيل أول لقاح بالعالم ضد وباء فيروس كورونا، وتحول هذا الخبر ليكون كالحجارة التى أطلقت بالمياه الراكدة وحول العالم إلى فريقين أحدهما يهنئ روسيا بنجاحها ويسعى للحصول على بعض الجرعات من اللقاح لصد هجمات الفيروس، وفريق آخر يهاجم السرعه التى تم تصنيع اللقاح بها متهمين إياها بالمتهورة والمتسرعة والفاقدة لمعايير الأمان.

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رئيس أقسام المناعة بـ"عين شمس" لتليفزيون الخليج 365: الموجة الأولى من كورونا لم تنته بعد.. أشرف عقبة: الفيروس تحور عدة مرات ولكن بشكل غير جوهرى.. والكمامة قللت أعداد الإصابات بمعدل نصف مليار شخص حول العالم

كثر الحديث مؤخرا عن وجود "موجة ثانية" من فيروس كورونا، وتحور في الفيروس، تليفزيون الخليج 365 استضاف الأستاذ الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، في لقاء أعده محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد، وفي البداية أكد عقبة أن الموجة الأولى لم تنته بعد حتى نتحدث عن موجة ثانية، وأن كلمة موجة ثانية هي انحسار المرض واختفائه تماما ثم عودته مرة أخرى، لكن ما يحدث الآن أن الأعداد قلت فعلا لكن الفيروس مازال ينتشر بين المواطنين ربما بأعداد أقل، فنحن مازلنا في الموجة الأولى.

التليفزيون السورى: الأسد يقطع كلمته لبضع دقائق بسبب انخفاض فى ضغط الدم

ذكر التليفزيون الرسمي السوري اليوم الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد أصيب بانخفاض في ضغط الدم لبضع دقائق أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان ثم استأنف كلمته بشكل طبيعي.

البحوث الفلكية: الخميس 20 أغسطس غرة شهر محرم وبداية العام الهجرى الجديد

يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعــاء 29 من ذي الحجـــة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 862 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 7 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 862 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا للمرة الثانية لتسجل الأوقية 1943 دولار.

انخفاض سعر الدولار في نهاية التعاملات بالبنوك .. ويسجل 15.90جنيه بالأهلى

شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 12-8-2020، انخفاضا ما بين قرش لـ قرشين بعد ساعات من الاستقرار مع بدايه التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث انخفض فى البنك الأهلى المصرى قرش واحد ليسجل 15.90 جنيه للشراء ، و16.00 جنيه للبيع بعد ان كان سعره صباحا 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية انخفض" قرشين" ليبلغ 15.90 جنيه للشراء ، و16.00 جنيه مقابل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع".

وفاة الفنان سناء شافع بعد صراع مع المرض عن عمر 77 عاما

توفى منذ قليل الفنان القدير سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل إحدى المستشفيات.

المطرب محمد رشاد ينفصل عن زوجته المذيعة مى حلمى ويحذف صورها

انفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته المذيعة مى حلمى مؤخراً فى سرية تامة بعد أكثر من عام من الزواج الذى شابه ضجة كبرى، وذلك بعد فسخ الزواج ليلة الزفاف قبل أن يعاودان ويتفاهما ثم يتزوجا فيما بعد.

أغلى كمامة فى العالم من الذهب ومرصعة بالألماس وسعرها 1.5 مليون دولار

الفن وليس التظاهر بالثروة هو الفكرة الأساسية وراء صنع أغلى كمامة للحماية من فيروس كورونا في العالم، حسبما يقول صاغة إسرائيليون يعكفون على صنع قطعة بقيمة 1.5 مليون دولار لعميل لم يتم تحديد اسمه في الولايات المتحدة.

عمرو دياب يشعل صيف 2020 بـ"أماكن السهر".. دينا الشربينى تظهر لأول مرة فى الكليب أسوة بـ شيرين رضا عام 1990.. تصوير الأغنية استغرق 48 ساعة على أحد شواطئ الساحل الشمالى.. والهضبة يظهر بملابس مبهرة ونيولوك جديد

يقولون إن المحطة الأولى فى مسيرة النجاح هى تحديد الرسالة، فالذى لا يحمل رسالة مقدسة نابعة من الذات والمبادئ لا نجاح له، وهو الأمر الذى يسعى إليه النجم الكبير عمرو دياب، فطوال مسيرته حافظ على النجاح أو "الرسالة" التى طالما جاء من بورسعيد لكى يحققها منذ أن دبت قدمه فى القاهرة، الأمر لم يتوقف عند الرسالة فقط، بل المفاجآت التى يقدمها الهضبة فى كل خطوة يخطوها، فكل عام تجد عمرو دياب بشكل وألبوم أو أغنية تبهرك وتجعلك تقف أمام تلك الشخصية.

مفاجأة.. رمضان صبحى يجمع متعلقاته من غرفة الملابس بالأهلى ويعود لهيدرسفيلد

علم "الخليج 365 "أن رمضان صبحي نجم هجوم الأهلي المنتهية إعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي جمع متعلقاته وحزم حقائبه من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وذلك بعد انتهاء إعارته بشكل رسمي يوم 30 يونيو الماضي ، وطلب هيدرسيفيلد الأنجليزي من رمضان صبحي العودة لانجلترا خلال الأيام المقبلة قبل تحديد وجهته المقبلة حيث يرغب النادي الأنجليزي في تحقيق أكبر قيمة من عائد بيعه في الموسم الجديد.