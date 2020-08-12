رئيس المخابرات العامة يتوجه لجنوب السودان للقاء الرئيس سلفاكير ومسئولين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل لجنوب السودان للقاء الرئيس سلفاكير والمسئولين، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسالة لرئيس جنوب السودان بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

من ناحية أخرى كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية.

ووجه الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين تعظم الاستفادة من موارد الدولة وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإداري الحديث



اجتماع الوزير عباس كامل وسلفاكير رئيس جنوب السودان