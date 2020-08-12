شكرا لقرائتكم خبر عن المناوي: تداعيات «كورونا» تستدعي تبنّي رؤى جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم نادى دبى للصحافة لقاءً موسعاً عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئى مع مجموعة من قيادات المؤسسات الإعلامية قى مصر، فى إطار الأنشطة التى ينظمها النادى ضمن أجندة الدورة 19 لمنتدى الإعلام العربى المنعقدة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وتماشياً مع نهج النادى فى توثيق أواصر التعاون مع المجتمع الإعلامى العربى والعالمى.

ويهدف اللقاء إلى بحث آفاق التعاون المشترك نحو تطوير مبادرات من شأنها تعزيز الأداء الإعلامى العربى، وسبل الارتقاء بالمخرجات الإعلامية على مستوى العالم العربى.

وحضر الاجتماع منى غانم المرّى، رئيسة نادى دبى للصحافة الأمين العام لجائزة الصحافة العربية، وميثاء بوحميد، مديرة نادى دبى للصحافة، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، ومحمد البهنساوى، رئيس تحرير أخبار اليوم، وخالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وعبداللطيف المناوى، رئيس تحرير المصرى اليوم، ونخبة من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعربية، وأعضاء اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربى.

وأكدت رئيسة النادى أن اختيار عقد أول الاجتماعات الإعلامية الافتراضية للدول العربية مع قيادات المؤسسات الإعلامية فى مصر، يأتى فى إطار التقدير الكبير الذى يحمله النادى للإعلام المصرى، وفى سياق العلاقات الوثيقة التى تربطه بالمؤسسات الإعلامية على امتداد المنطقة، بينما أوضحت مديرة النادى مدى حرص المؤسسة على إيجاد وتفعيل قنوات الحوار بين الإعلاميين والمؤسسات الصحفية المختلفة فى المنطقة العربية.

وخلال اللقاء الافتراضى، ناقش عبداللطيف المناوى، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، فرص التعاون المشترك فى مجال التدريب وتبادل الخبرات من أجل زيادة مساحة الاستفادة للإعلاميين فى الجانبين المصرى والإماراتى.

وتطرق إلى جهود المؤسسات الإعلامية العربية فى الآونة الأخيرة ورؤيتها لمستقبل العمل الإعلامى فى ظل الأوضاع التى خلفتها أزمة كوفيد- 19 وما تستدعيه من تبنّى رؤى جديدة وأساليب عمل غير تقليدية تعتمد على ابتكار مزيد من الحلول المبدعة التى تعين الإعلام على الارتقاء بدوره فى دعم المجتمع، دون إغفال لعمليات التطوير من ناحية المحتوى والرسالة، وكذا التحسين المستمر للقدرات والإمكانات البشرية والتقنية نحو تأكيد قدرة الإعلام على القيام برسالته على الوجه الأمثل.

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