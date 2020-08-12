شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يهنئ رئيس محكمة النقض عقب أدائه اليمين القانونية لمباشرة مهامِّ منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار النائب العام، حمادة الصاوي، الأربعاء، المستشار عبدالله عمر مصطفى شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد أن أدى اليمين القانونية لمباشرة مهامِّ منصبه اليومَ؛ لتهنئته بتولي هذا المنصب القضائي الرفيع، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ لسيادته بالتوفيق والسداد.

وأكدا خلالَ اللقاء سموَّ الرسالة التي يؤديها القضاء العادي بشعبتَيْه، وضرورةَ دوام استمرار التعاون المثمر فيما بينهما، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة لكافة المواطنين.