شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة في زيارة هامة لجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في زيارة هامة إلى دولة جنوب السودان. ووجه الرئيس السيسي وزيرة الصحة بتقديم كل سبل الدعم الطبى اللازم لدولة جنوب السودان. وأجرت وزيرة الصحة ونظيرتها في جنوب السودان جولة تفقدية في عدد من المراكز الطبية بمدينة جوبا، بما في ذلك مركز الكلى المصرى ومستشفى جوبا التعليمي. وتعهدت وزيرة الصحة بتقديم المزيد من الدعم الطبى لدولة جنوب السودان خاصة في مكافحة فيروس سي وفيروس بي وجائحة كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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