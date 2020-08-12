شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع رئيسي «العربية للتصنيع» و«الاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الأربعاء، مع، أوجه التعاون لدعم الاستثمار في مجال التصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية في عدة مجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار تيسير الإجراءات الخاصة بتوطين وتطوير الصناعة المصرية ورفع كفاءة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.

وأكد رئيسا الهيئتين على أهمية تنسيق الجهود لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعة منتجاتهم في مصر وذلك بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتغطية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى التصدير للخارج.

ونوه المستشار محمد عبدالوهاب إلى البُعد الاستراتيجي لتطوير الصناعة المحلية مما يساهم في إحلال بعض وارداتنا من الخارج، موضحاً أهمية التنسيق المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع في عمليات التفاوض مع المستثمرين الراغبين في فتح أسواق جديدة لهم في مصر، والعمل على إنجاز كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات.

كما تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهمتها متابعة المشروعات المشتركة قيد التنفيذ، وكذا ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لدي الهيئة العربية للتصنيع في أهم الأسواق الدولية.

وعلى هامش اللقاء، شهد المسؤلان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال تصنيع كابلات الالياف الضوئية، وتدريب الكوادر البشرية على أحدث التقنيات الخاصة بها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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