شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة يفتتحان المركز الطبي المصري الجديد بـ«جوبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرفقتهما عدد من المسؤولين فى دولة جنوب السودان، الأربعاء، المركز الطبي المصري الجديد بمدينة جوبا، وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسؤولين فى الشعب الجنوب سوداني.

والتقت وزيرة الصحة نظيرتها فى دولة جنوب السودان، اليزابيث أشواى، للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان فى المجال الطبي.