شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الناخبين بعين شمس والمطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الساعات الأخيرة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بدائرتي عين شمس والمطرية إقبالا متزايدًا، بعد هدوء في الساعات الأولى شهدتها أكثرية اللجان.

وكان لنشاط مندوبي وأنصار حزب مستقبل وطن في دعوة الناخبين للنزول والمشاركة سواء بمكبرات الصوت وأجهزة الدي جي أو بتوفير وسائل النقل للناخبين ونقلهم للجان وإعادتهم فاعلية كبيرة في زيادة الإقبال على التصويت، خاصة أمام لجان مدارس عين شمس الثانوية ومنارة الخطيب بمنطقة عين شمس، والتوفيقية وشجرة مريم بالمطرية.

ووصل عدد المصوتين بجان مدرسة الخطيب إلى ٩٧٥ صوت حتى الأن، فيما وصل عدد المصوتين بمدرسة المنار إلى ٨١٥ صوت

وقال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن اليوم الثاني للتصويت أفضل نسبيا من حيث المشاركة في التصويت، وقال إن نسبة التصويت جيدة في الساعات الأخيرة.

وأضاف النائب لـ«المصرب اليوم» أنه من المعروف أن انتخابات مجلس الشورى في السابق كانت تشهد إقبالا ضعيفا للغاية.

وأضاف ردًا على سؤال «المصري اليوم» عن وجود حملات حشد أمام اللجان، أن الحزب يقوم بمجهود ضخم لحشد الناخبين بتوفير وسائل نقل للجان بجانب تسهيل إجراءات التصويت على الناخبين بانتشار أعضاء الحزب حول اللجان بأجهزة كمبيوتر لاستخراج أرقام اللجان.

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جدير بالذكر أن عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٩٨ مرشحًا، يتنافسون على ١٠ مقاعد، فيما تخوض القائمة الوطنية الانتخابات منفردة، وتحتاج إلى تصويت ٥% من أصوات الناخبين المقيدين بجداول الانتخابات.