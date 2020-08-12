شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يتفقد عددًا من اللجان في ثاني أيام «الشيوخ» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، الأربعاء، متابعته الميدانية لمقار واللجان الانتخابية بمركزي ببا والفشن، للاطمئنان على سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في ثاني أيامها ،والتي تجرى في 481 مركز انتخابي يضم 532 لجنة فرعية تستقبل مليون و875 ألف ناخبا وناخبة من المقيدين في قواعد بيانات الناخبين على مستوى مراكز ومدن المحافظة،حيث رافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة ببا ،والمهندس محمود سعد شاهين رئيس مدينة الفشن

واطمأن نائب المحافظ على الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم، بعدد من اللجان، والتي شملت مقر لجنة الوحدة المحلية بطنسا،والمدرسة الابتدائية بالقرية، ومدرسة طحا البيشة، ومدرسة السلطاني الإعدادية، فضلا عن تفقد غرفة العمليات الفرعية بديوان عام المحلية لمركز ومدينة ببا، بينما اختتمت الجولة بتفقد عدد من اللجان والمقار الانتخابية بنزلة البرقي وأقفهص ودلهانس بمركز ومدينة الفشن ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي وجه بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمتابعة سير العملية الانتخابية بالقرى والمراكز الإدارية.