شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل رئيس مصنع حلوان للصناعات المتطورة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، الدكتور مجاهد عبدالعزيز الفرماوى، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المسندة من المحافظة من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للهيئة العامة للتصنيع متمثلة في مصنع حلوان للصناعات المتطورة التي تقدر بالمحافظة بنحو مليار جنيه فيما يخص مشروعات انشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومد شبكات صرف صحي ومحطات تحلية مياه البحر مع استخدام احدث الطرق التكنولوجيا في التطوير .

وأكد محافظ مطروح خلال اللقاء على تقديم كافة أوجة الدعم والتيسيرات لتذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات للإسراع في نسب التنفيذ بالجودة المطلوبة مع الالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء المشروعات في المواعيد المحددة لخدمة أهالى مطروح، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالاسراع في توصيل خدمة المياة والصرف الصحى وتدعيم كافة مشروعات البنية التحتية بجميع الاماكن المحرومة بكافة ربوع المحافظة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.

كما وجه المحافظ بضرورة وضع خطة مستقبلية لكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة المطلوبة والتوسع في مشروعات جديدة لتغطية جميع مدن ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي .