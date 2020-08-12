شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه رسالة إلى رئيس جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الرئيس سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان، للتأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية والجنوب سودانية.

وسلم رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل، الرسالة إلى رئيس جنوب السودان، خلال زيارته إلى دولة جنوب السودان، الأربعاء، للقاء الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار وعدد من المسؤولين فى الدولة.

كما عقد الوزير عباس كامل اجتماعا موسعاً مع قادة وأعضاء الجبهة الثورية السودانية، للوقوف على الترتيبات النهائية للعملية السلمية بين الفصائل المسلحة ودولة السودان الشقيقة.

وخلال الزيارة، افتتح رئيس المخابرات العامة والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبرفقتهما عدد من المسؤولين المركز الطبي المصري الجديد بمدينة جوبا، وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسؤولين فى شعب جنوب السودان.