شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد هلالي: المواطن صاحب الحق في اختيار من يمثله في «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب خالد هلالي، عضو مجلس النواب، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ضرورة من أجل استكمال التجربة الديمقراطية، ورسالة للمجتمع الدولي وتعزيز هيبة ومكانة الدولة، لافتا إلى أن المواطن المصري هو صاحب الحق في اختيار من يمثله في البرلمان، بخلاف ما كان عليه في الماضي، ويعتبر ذلك حصاد نتائج ثورة 30 يونيو.

وأكد «هلالي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية، قامت بواجبها تجاه المواطنين سواء بتوفير الأماكن المناسبة لعملية الانتخاب وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا«كوفيد 19»، مشيرا إلى مجلس الشيوخ بالتعاون مع مجلس النواب، سيعملان على المساهمة في مسيرة البناء والاصلاح الاقتصادي وتحسين جودة التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار والتنمية خاصة في ظل دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بالشباب ومشاركته في الحياه السياسية .