شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية وصانع نجومية من نوع خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الفنان والمخرج القدير سناء شافع الذي غيبه الموت الأربعاء 12 أغسطس عن عمر ناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت «عبدالدايم» في بيان، إن الراحل شكل علامة درامية في ساحة الأداء التمثيلي المصري ونجح في صنع نجومية من نوع خاص حيث برز في أداء الشخصيات المركبة واخرج مجموعة من الأعمال الخالدة كما ساهم في إعداد أجيال من المسرحيين المتخصصين ودعت الله أن يتغمد الفقيد برحمته وتوجهت بالعزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه.

وسناء شافع ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف، جذبه الفن والتحق بفرق الهواة بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية «دون كيشوت» عام 1975 وغيرها، وقدم العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.