شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «احنا بنقتل بعضنا لأننا لا ندعو بالبركة ولا نتحصن من الحسد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الحسد قد يؤدي إلى الموت، مستشهدا بالحديث النبوي:عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: «مرّ عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف رضي الله عنهما وهو يغتسل، فقال: لم أر كاليوم ولا جِلدَ مُخبّأة، فما لبث أن لُبِطَ به، فأتي به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقيل له: أدرك سهلاً صريعاً، قال: ( من تتهمون به؟)، قالوا: عامر بن ربيعة، فقال: ( علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة )، ثم دعا بماء، فأمر عامراً أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه».
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «احنا نقتل بعضنا لأننا لا ندعو بالبركة لبعض، ولا نتحصن من الحسد، بذكر الله وقراءة القرآن».
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