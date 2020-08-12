شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تُغلق لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى التاسعة من مساء الأربعاء، إيذانًا بانتهاء انتخابات الجولة الأولى من الانتخابات على أن يبدأ بعدها فرز الأصوات، ويتم إغلاق اللجان التاسعة مساء على الموجودين داخل مقر اللجان وينتهى التصويت مع انتهاء آخر ناخب كان متواجدًا منذ الساعة التاسعة مساءًا من الإدلاء بصوته.
ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن أى نية لمد التصويت ليوم آخر، ولذلك يمكن أن تذهب إلى اللجنة المقيد بها اسمك للادلاء بصوتك فيها قبل الساعة التاسعة من مساء اليوم.
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