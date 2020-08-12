شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوهشيمة»: «عرس الشيوخ» نتيجة لإنجازات السيسي الاقتصادية والسياسية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة إن انتخابات مجلس الشيوخ تعد عرسًا ديمقراطيًا يجب أن يفتخر به المصريين، نظرًا لأهمية ذلك المجلس في المرحلة المقبلة، ومساهمته بالتشريع في دفع مصر للأمام.

وأضاف «أبوهشيمة» خلال تصريحات على هامش تفقده سير العملية الانتخابية بلجنة مدرسة على كيلاني الإعدادية بمركز ببا ببني سويف، الأربعاء، أن «ما نراه اليوم من مشاهد ترسخ لمبادئ الديمقراطية يأتي نتيجة لحالة الاستقرار التي حققها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية على كافة المستويات وعلى رأسها الاستقرار في القطاع الاقتصادي والمجال السياسي».

وأشاد مرشح قائمة «الوطنية من أجل مصر» بالصعيد بـ«ارتفاع نسبة التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ، وتحدي الناخبين لارتفاع درجات الحرارة»، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما اتخذته من إجراءات تضمن عاملي النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية«.